Polizist erwischt zwei Minderjährige beim Fahren eines VW Polo

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr das Auto vom Pendlerparkplatz an der Kluswiese nach links auf den Mühlenholzweg und wurde stark beschleunigt. An einer Gabelung bog der Wagen nach links ab. Dabei musste ein Spaziergänger mit Hund zur Seite springen, um nicht umgefahren zu werden. Dann hielt der Polo auf einem Feldweg an.

Der Polizist setzte den Polo fest und sprach die Insassen an. Auf dem Fahrersitz saß ein 14-jähriger und neben ihm ein 13-jähriger Junge. Die beiden gaben an, der Polo habe auf dem Pendlerparkplatz gestanden und sie hätten den Autoschlüssel auf einem der Autoräder gefunden. Kurzerhand hätten sie dann die Spritztour gemacht.

Der Polizeibeamte zog Unterstützung von einem Streifenteam hinzu. Der Polo wurde sichergestellt. Warum der Wagen samt Schlüsseln auf dem Parkplatz stand, muss noch geklärt werden. Polizisten brachten die beiden Jungen nach Hause und informierten die Eltern.

Gegen den 14-Jährigen läuft jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Führerschein.