Postbank will Filiale in Paderborn schließen

Die Postbank plant die Schließung einer Filiale in Paderborn. Im Verlauf dieses Jahres soll der Betrieb an der Balhornstraße 15-23 eingestellt werden. Das bestätigte ein Sprecher der Postbank mit Sitz in Bonn auf Anfrage.

Die Postbank plant die Schließung der Filiale an der Balhornstraße in Paderborn.

„Wir planen, künftig in Paderborn mit einer (bisher zwei) Filiale präsent zu sein. Diese Filiale wird das volle Sortiment, bestehend aus Leistungen der Postbank und der Deutschen Post, anbieten“, teilte Hartmut Schlegel, Mediensprecher der Postbank, mit. In diesem Zusammenhang seien aber offenbar noch Details zu besprechen: „Viele Fragen dazu sind heute noch ungeklärt und müssen weiter sondiert werden.“

Die Postbank ist eine Marke der Deutsche Bank AG. Eine weitere Filiale in Paderborn betreibt die Postbank zentrumsnah an der Liliengasse 2. Ob die Postbank mit diesem Standort möglicherweise in die ehemalige Sparda-Bank-Filiale in der Bahnhofstraße 5 zieht, teilte das Unternehmen nicht mit. Für die Postbank Immobilien GmbH, Balhorner Feld 18, gebe es indes keine Veränderungspläne, so Schlegel. Unterdessen sollen, wie berichtet, ebenfalls an der Balhornstraße und auf dem früheren Post-Areal 220 neue Wohnungen entstehen.

Das Angebot an Post- und Paketdienstleistungen solle auch in Zukunft bestehen bleiben „und wird durch unseren Kooperationspartner Deutsche Post sichergestellt sein“, so Schlegel. Dafür suche die Deutsche Post derzeit einen Partner. Dieser soll in der näheren Umgebung eine entsprechende Partnerfiliale betreiben.

Postbank plant „sozialverträglichen Abbau“ von Stellen

Schlegel: „Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, werden wir unsere Filiale erst schließen, wenn dieser Partner gefunden ist.“ Und: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Filiale sollen nicht entlassen werden. „Die durch die Schließung der Filiale entfallenden Stellen werden sozialverträglich im Rahmen bestehender betrieblicher Vereinbarungen abgebaut“, teilte Schlegel weiter mit.

Zur Zukunft der Immobilie an der Balhornstraße konnte die Postbank keine weiteren Informationen geben. Dort sei die Postbank bisher Mieter.

Zugleich äußerte sich Schlegel zu den Gründen für die Filialschließung in Paderborn. „Durch die fortschreitende Digitalisierung beobachten wir schon länger eine deutliche Veränderung im Verhalten der Kundinnen und Kunden der Postbank. Dieser Trend hat sich während Corona-Pandemie nochmals verstärkt“, so Schlegel. Die Postbank stelle fest, dass ihre Online-Angebote „zunehmend stärker genutzt werden, und zwar über alle Altersgruppen hinweg“. Dies gelte sowohl für das Online-Banking, als auch für den Online-Abschluss von Produkten — wie private Ratenkredite — oder ergänzende Online-Angebote wie die virtuelle Verbindung zu Beratern. Schlegel: „Diese Veränderungen führen dazu, dass Kundinnen und Kunden die stationären Angebote in den Filialen weniger stark nachfragen.“

Und wie andere Institute prüfe auch die Postbank auf Basis des Kundenverhaltens laufend ihr Vertriebsnetz. Andere Vertriebskanäle, wie beispielsweise das Kooperationspartner- und Direktgeschäft würden deshalb ausgebaut und neue Zugangswege für Kunden geschaffen. „Auch in Zukunft wird die Bank die Wirtschaftlichkeit ihres Vertriebsnetzes auf Basis des Kundenverhaltens fortlaufend prüfen und wo geboten auch weiter umbauen“, so Schlegel.