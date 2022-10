Postbank zieht in Paderborner Sparda-Bank-Filiale

Paderborn

220 Wohnungen sollen auf dem Post-Areal an der Paderborner Balhornstraße entstehen. Doch was wird aus der dortigen Postbank-Filiale? Dazu gibt es nun eine konkrete Antwort: Mitte 2023 ist der Umzug des Post-Finanzcenters in die ehemalige Sparda-Bank-Filiale in der Bahnhofstraße 5 geplant. Damit ist klar: Die Postbank bleibt in Paderborn, auch wenn sie in anderen Städten Filialen schließen will.

Von Ingo Schmitz