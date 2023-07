Zwei Pottmarkt-Urgesteine auf Paderborner Liborifest ausgezeichnet

Für seinen hessischen Humor ist er auf dem Pottmarkt bekannt: Seit 45 Jahren ist Norbert Braun aus der Rödermark bei Offenbach mit Lederwaren aller Art, Schul- und Freizeittaschen sowie einer großen Auswahl an Gürtelschnallen bei Libori dabei. Auch wenn die 300 Kilometer bis nach Paderborn ein ganzes Stück sind, er fährt immer wieder gerne hierher.

„Der Pottmarkt ist immer etwas Besonderes, hier habe ich viele Stammkunden und jede Menge Freude im Geschäft“, begründet er seine enge Beziehung zum Liborifest. Gleich neben dem Generalvikariat an der Zufahrt zum kleinen Domplatz hat er seinen Stand. Und dort würde er auch in Zukunft dem Pottmarkt die Treue halten. „Paderborn und Libori sind immer eine Reise wert“, so der Hesse.

Unmittelbar an der Auffahrt vom Dom zum Markt- und Domplatz vor der Sakristei des Domes hat Andrä Schrörs auf dem Pottmarkt sein Geschäft. Und das schon seit 30 Jahren. Grund genug, dass Marktmeister Matthias Amediek vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing, das Libori organisiert, gemeinsam mit Willi Koch vom Vorstand der Marktbeschicker dem Jubilar mit einem Blumenstrauß gratuliert.

Der aus Schwelm, der Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises, kommende Händler hat jahrelang viel Gemüse mit seinen Gigant-Multihobel und Multischäler in dünne Streifen und Stücke geteilt. In diesem Jahr ist er das erste Mal mit Granitsteinpfannen von Novabest dabei. Die 130 Kilometer bis nach Paderborn nehme er für den Pottmarkt gerne in Kauf: „Die Leute sind freundlich und nett, hier herrscht eine schöne Marktatmosphäre. Unterm Dom auf dem Pottmarkt ist es am schönsten.“