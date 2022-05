Preisträger der Paderborner Kulturnadel stehen fest

Anne Schwede ist mit Leib und Seele Klinikclown. Kreativität steckt in ihren Genen: So ist sie auch zur Nasenfee in ihrer Nasenwerkstatt geworden, bastelt Masken für Maskentheater und ist Malerin. Anne Schwede leistet einen wichtigen Beitrag zur seelischen Gesundheit. Und obendrein gibt sie in dem von ihr gegründeten Humorkolleg in Workshops und Weiterbildungen ihr Können weiter.

Clownin Anne Schwede bekommt die Paderborner Kulturnadel. Foto: Stadt Paderborn

Julia Ures ist vor allem als Moderatorin bekannt, engagiert sich aber in der Kulturszene weit darüber hinaus, zum Beispiel mit ihrer Vernetzungsarbeit bei 0525.1fallsreich und den XO Talks. Außerdem ist sie eine der Initiatorinnen des Paderborner Kultursoli und gibt Workshops im Bereich der kulturellen Bildung.

Preisträgerin Julia Ures. Foto: Stadt Paderborn

Carsten Hormes ist aus der Paderborner Kulturszene mit dem von ihm gegründeten Kulturbüro OWL nicht wegzudenken. Mit den unterschiedlichsten Formaten bereichert er die Kulturszene in der Stadt, dem Paderborner Land und in ganz OWL.

Paderborn macht “ernst mit lustig“, der Kulturimbiss am Dom, das Dalheimer Kabarettfest, der Start des Viaduktfests in Altenbeken und vieles mehr tragen seine Handschrift. Nebenbei ist Carsten Hormes selbst als Bassist unterwegs, zum Beispiel mit der Chanson-Band „Alea“ und im „Acoustic Groove Duo“.

Wann genau die Verleihung der Kulturnadel stattfinden soll, wird noch bekanntgegeben.