Premiere: In der Paderhalle sind jetzt Konzerte ohne Sitzplätze möglich

Paderborn

Stehplätze bei Konzerten gab es in der Paderborner Paderhalle noch nie. Konzertbesucher mussten ihre Zeit wortwörtlich „absitzen“, egal wie mitreißend der Künstler auf der Bühne auch war. Das ändert sich nun! Erstmals in der 40-jährigen Geschichte von Paderborns Stadthalle gibt es ein explizites Stehkonzert, weitere unbestuhlte Rock- und Popkonzerte sind bereits in Planung.

Von Jörn Hannemann