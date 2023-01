Priesterseminar Paderborn legt Finanzbericht vor

Haupteingang des Erzbischöflichen Priesterseminars an der Leostraße in Paderborn.

„Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben auch im Berichtsjahr 2021 weiterhin verschiedene Ausbildungsprojekte des Priesterseminars betroffen“, wird Monsignore Dr. Michael Menke-Peitzmeyer, Regens des Priesterseminars, in einer Mitteilung des Erzbistums zitiert. „Aber für die Ausbildung der Priesteramtskandidaten zum Glück mit weniger Einschränkungen als im Vorjahr. So konnten die meisten Lehrveranstaltungen unter Einhaltung der geltenden Bedingungen im üblichen Rahmen stattfinden.“

Ein zukunftsweisender Schritt ist der Kooperationsvertrag von insgesamt 14 deutschen (Erz-)Bistümern zum gemeinsamen Weg in der Ausbildungsphase des Pastoralkurses. So konnte im Jahr 2021 das Konzept berufsgruppenübergreifender Lern- und Praxiserfahrungen weiter ausgebaut und in die Praxis umgesetzt werden. Diese Kooperation führt zu einer stärkeren Vernetzung der jungen Menschen im pastoralen Dienst der Erzdiözese Paderborn und ist inzwischen eine Voraussetzung, um das Lernen unter sinnvollen Rahmenbedingungen überhaupt zu ermöglichen.

Zum nunmehr dritten Mal hat die Stiftung einen Finanzbericht des selbstständigen Rechtsträgers veröffentlicht. Der Gesamtetat 2021 belief sich auf rund 5,5 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss ging um 18 Prozent auf 41.300 Euro zurück.

Neugestaltung abgeschlossen

Die Finanzsituation des Priesterseminars mit dem Collegium Leoninum ist geprägt durch den Immobilienbestand, insbesondere die eigenen Räumlichkeiten und Wohnstätten. Ein wesentlicher Teil wird darüber hinaus durch die Katholische Hochschule NRW genutzt. Diese Immobilien bilden den überwiegenden Teil des bilanziellen Vermögens. Die daraus erzielten Mieterträge werden zur Deckung der Aufwendungen eingesetzt.

Von den Erträgen in Höhe von 5,5 Millionen Euro stammen gut 20 Prozent aus Zuweisungen des Erzbistums Paderborn für Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen des Priesterseminars sowie dessen Außenanlagen, die inzwischen abgeschlossen sind. Verwaltungsleiter Markus Zeisberg freut sich: „Im Übergangsbereich zwischen dem Südbereich des Priesterseminars und dem Parkgelände des Leo-Campus ist eine ‚grüne Lunge‘ mitten in Paderborn entstanden, die der Verbesserung der Luftqualität innerhalb unserer Stadt dient.“

Der Finanzbericht der „Stiftung Erzbischöfliches Priesterseminar und Collegium Leoninum zu Paderborn“ für das Jahr 2021 gibt Auskunft über ihre Vermögenswerte sowie ihre Erträge und Aufwendungen. Seit 2019 veröffentlicht die kirchliche Stiftung öffentlichen Rechts ihre Jahresabschlüsse nach den Vorgaben des Handelsgesetzbuches. Sie werden von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer testiert.

Erzbischöfliches Priesterseminar

Das 1777 gegründete Priesterseminar ist das Ausbildungshaus und Wohngebäude für den Priesternachwuchs im Erzbistum Paderborn. Die Struktur der Stiftung ist auf die anstehenden Entwicklungen ausgerichtet: So wurde 2019 dem Erzbischöflichen Priesterseminar das Theologenkonvikt Collegium Leoninum zugeordnet. Diese seit 1860 bestehende Einrichtung widmet sich der studienbegleitenden Ausbildung von Studenten der katholischen Theologie, die Priester werden wollen. Seit 2020 ist die Zusammenlegung zudem in der Satzung der „Stiftung Priesterseminar und Collegium Leoninum zu Paderborn“ institutionell verankert.