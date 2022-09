Prinz Edward gratuliert Paderborner Brautpaar

Paderborn

Die Trauer über den Verlust seiner Mutter, Queen Elizabeth II., war Prinz Edward am Montag beim Trauergottesdienst in der Westminster Abbey anzusehen. Die TV-Übertragung über verschiedene Kanäle sollen Milliarden von Menschen weltweit verfolgt haben. Nur vier Tage später nahm Edward am Freitag in deutlich kleinerem Rahmen – trotz Absperrungen – zahlreiche Beileidsbekundungen am Rathaus in Paderborn entgegen.

Von Rajkumar Mukherjee