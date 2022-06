Paderborn-Schloß Neuhaus

Rostbraun, Ockergelb, Ziegelrot, Umbra, Sepia, dazu die Töne weiß und schwarz – diese Farben prägen alle Arbeiten von Ella Bergmann-Michel. Die Bilder, die von diesem Sonntag, 19. Juni, an in der Städtischen Galerie in der Reithalle zu sehen sind, spannen den Bogen von der Formensprache der frühen 1920er Jahre über das Bauhaus bis in die Zeiten der Bonner Republik. Allen gemeinsam ist: Es sind Klebebilder.

Von Corinna Langkammer