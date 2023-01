Proberadweg  in Paderborn wird abgebaut

Umstrittener Verkehrsversuch an der Detmolder Straße endet

Paderborn

Ein halbes Jahr dauerte der umstrittene Verkehrsversuch an der Detmolder Straße in Paderborn. Jetzt ist er vorbei. Am frühen Dienstagmorgen wurden die rot-weißen Baken und Abtrennungselemente wieder eingesammelt.