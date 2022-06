Probleme an Herz-Jesu-Kirche: Stadt Paderborn verhängt viele Bußgelder

Zunächst gab es am Westerntor Beschwerden wegen ungebetener Gäste, die dort nach Angaben von Anwohnern vor allem Alkohol und Drogen konsumierten. Seit einiger Zeit hat sich das Problem in Richtung Herz-Jesu-Kirche verlagert.

Die Stimmung an der Herz-Jesu-Kirche ist durch die vielen ungebetenen Gäste, die dort Alkohol und mehr konsumieren, stark angespannt. Anwohner und Passanten sind genervt.

Wegen massiver Beschwerden aus der Bevölkerung wollte die CDU-Fraktion jetzt wissen, wie sich die Situation an der Herz-Jesu-Kirche aus Sicht der Verwaltung darstellt. Das Ergebnis ist eindeutig: In den vergangenen Monaten wurden etliche Bußgelder verhängt und Platzverweise ausgesprochen. Die Anfrage wurde am Donnerstag nach der Sitzung des Rates schriftlich beantwortet und liegt dieser Redaktion vor.