Paderborn

Jetzt ist Hauptfangzeit. Susan Smith hofft, so vieler frei lebender Katzen wie möglich habhaft zu werden, bevor sie sich vermehren. „Wir versuchen zu verhindern, dass die Population an einigen Stellen explodiert“, betont sie. Susan Smith betreut das „Projekt Kitty“ in Neuenbeken, bei dem seit 2003 streunende Katzen und Kater kastriert, ärztlich versorgt, gechippt, tätowiert und wieder an Standorte mit festen Futterstellen zurückgebracht werden.

Von Dietmar Kemper