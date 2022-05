Projektstart: kostenfreie Menstruationsartikel an zwei Paderborner Schulen

Paderborn

Kostenfreie Menstruationsartikel gibt es ab Mittwoch, 18. Mai, an zwei Paderborner Schulen. Wie mehrfach berichtet, sind im Rahmen eines etwa einjährigen Pilotprojektes in der Gesamtschule Elsen und im Gymnasium Theodorianum in je zwei Toiletten Spender oder Boxen mit kostenfreien Binden und Tampons angebracht worden.