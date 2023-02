Protest-Tanzaktion in Paderborn gegen Gewalt an Frauen

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause schließt sich der Paderborner Arbeitskreis „Gewalt gegen Frauen“ in diesem Jahr wieder der internationalen Kampagne „One Billion Rising“ an.

Unter die oben genannten Anzeigen fallen den weiteren Angaben zufolge 70 Anzeigen wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung und 15 Fälle exhibitionistischer Handlungen. Außerdem sind laut Stadt Paderborn 292 Anzeigen wegen häuslicher Gewalt und 80 Stalkingfälle zu verzeichnen. Die Dunkelziffer wird als sehr hoch eingeschätzt. Diese Zahlen zeigten: Gewalt gegen Frauen ist allgegenwärtig – auch in Paderborn.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause schließt sich daher der Paderborner Arbeitskreis „Gewalt gegen Frauen“ in diesem Jahr wieder der internationalen Kampagne „One Billion Rising“ an. „One Billion Rising – Eine Milliarde erhebt sich“ ist eine weltweite Kampagne für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für Gleichstellung. Im Zuge dieses Tages ruft der Arbeitskreis „Gewalt gegen Frauen“ alle Paderbornerinnen und Paderborner dazu auf, sich an der Protest-Tanzaktion zu beteiligen und mit ihr ein deutliches Zeichen für ein Ende der Gewalt an Frauen zu setzen.

Die Aktion findet am Dienstag, 14. Februar, um 16 Uhr auf dem Paderborner Rathausplatz statt. Zu Beginn richten der stellvertretende Bürgermeister Dietrich Honervogt sowie die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Paderborn, Dagmar Drüke, Grußworte an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Paderborn sind eingeladen, mitzumachen. Es ist keine Anmeldung notwendig und es kann frei mitgetanzt werden. Das Mitbringen von Trillerpfeifen, Ratschen, parteineutralen Transparenten etc. zum Thema „Gewalt gegen Frauen“ sei ausdrücklich erwünscht.

An der Kampagne „One Billion Rising“ beteiligen sich mehr als 200 Länder in der ganzen Welt. Sie ist damit eine der größten Kampagnen zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen weltweit. „One Billion Rising Paderborn“ wird gefördert durch die Gleichstellungsstelle der Stadt Paderborn. Weitere Informationen unter www.paderborn.de/gleichstellungsstelle.