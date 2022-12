Prozess gegen Mutter aus Büren: Kinderarzt sieht „massive Ungereimtheiten“

Zwei kleine Mädchen werden schon kurz nach der Geburt zu Dauergästen bei Kinderärzten und in Kliniken. Jetzt steht ihre Mutter in Paderborn vor dem Landgericht: Sie soll Operationen herbeigeführt haben, die gar nicht nötig waren. Ärzte, die als Zeugen aussagten, berichteten von Unklarheiten bei Behandlungen und von überraschenden Entscheidungen.

Wie berichtet, ist die 34-Jährige aus Büren der vorsätzlichen Körperverletzung und der schweren Misshandlung von Schutzbefohlenen angeklagt. Sie soll Ärzten Erkrankungen ihrer beiden jüngeren, als Frühchen geborenen, Töchter vorgetäuscht haben, was dann massive medizinische Folgen nach sich zog. Die jetzt acht Jahre alte Tochter hatte einen künstlichen Darmausgang bekommen, der jetzt fünfjährigen Tochter war eine Magensonde operativ gelegt worden – beide Mädchen waren zur Zeit der Eingriffe noch Kleinkinder. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass die Operationen gar nicht erforderlich waren, weil es dazu objektiv keine medizinische Veranlassung gegeben habe. Der Tatzeitraum erstreckt sich von November 2015 bis Oktober 2018. Mittlerweile hat das Jugendamt die Kinder in Obhut genommen und in Pflege gegeben.