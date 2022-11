Der Prozess gegen drei Angeklagte, die mit vorgetäuschten Bierlieferungen aus Frankreich einen Steuerschaden in Millionenhöhe verursacht haben sollen, zieht sich wie Kaugummi. Jetzt schaffte es die Paderborner Strafkammer für Wirtschaftssachen, einen Franzosen in den Zeugenstand zu bekommen.

Man muss noch einmal zurückblicken, um die Probleme des Prozesses zu verstehen. Es geht um Steuern in Höhe von fast 12 Millionen Euro, die durch Machenschaften der drei Angeklagten hinterzogen worden sein sollen – Biersteuer, die in Deutschland gezahlt worden sein soll, für Importe aus Frankreich, die jedoch nicht erfolgt sein sollen, weil das Bier illegal nach Großbritannien transportiert und dort schwarz verkauft worden sein soll.

Das sind viele „Solls“, denn bewiesen ist noch gar nichts. Auch nach mittlerweile mehr als zweieinhalb Jahren nicht – so lange arbeitet die 2. große Strafkammer des Landgerichts an dem Prozess, der zuerst nach kurzer Dauer wegen Corona unterbrochen werden musste, und seit September 2020 fortgeführt wird.

Hauptangeklagter ist ein 63 Jahre alter Paderborner: Er soll über ein Geflecht von Scheinfirmen von 2016 bis 2019 die Lieferung von Bier aus dem Nachbarland nach Deutschland fingiert haben. Zwei Männer aus Bad Essen und dem thüringischen Ichtershausen sind als Helfer mitangeklagt, sie haben bereits eingeräumt, für mehrere der mutmaßlichen Tarn-Firmen die deutschen Steueranmeldungen über ein EU-weites elektronisches Anmeldeverfahren gefertigt zu haben. Der Paderborner hingegen vertritt vor Gericht die Überzeugung, er habe mit seinen Geschäften rechtskonform gehandelt und keine Steuerhinterziehung betrieben.

Die Wirtschaftsstrafkammer hörte jetzt einen Zeugen, der eigens für seine Aussage aus Nordfrankreich in die Domstadt gereist war. Der 52-Jährige ist leitender Angestellter einer Logistik-Firma in Calais, die nur wenige Minuten vom Hafen und dem Euro-Tunnel ein vom französischen Zoll autorisiertes Export-Lager betreibt. Aus diesem Lager sollen Biertransporte nach Deutschland zu mehreren der Firmen des Hauptangeklagten erfolgt sein. Nach Worten des Logistikers werde in seinem Unternehmen Ware gelagert, bis deren französische Eigentümer als Versender den Transportauftrag erteilten – dann werde eine Lieferung entsprechend zusammengestellt, der Empfänger kontaktiert, um die Übergabe zu terminieren und daraufhin die erforderlichen Zollformalitäten erledigt.

Die nötigen Papiere enthielten sämtliche Details der Lieferung bis hin zum Namen des Lkw-Fahrers, des Fahrzeugkennzeichens und der Nummer der Plombe, mit dem der Auflieger verplombt werde. Beim ersten Geschäftskontakt mit einem ausländischen Empfänger organisiere seine Firma das Gespann, sagte der Zeuge, bei den weiteren Transporten sei es üblich, dass der Empfänger selbst den Auftrag an einen Fuhrunternehmer vergebe. Zwei der Namen der Firmen des Hauptangeklagten seien ihm bekannt, erklärte der Franzose. Die Frage, ob auch kontrolliert werde, dass die aus dem Lager mit selbst bestellten Transporten exportierte Ware beim Empfänger bestimmungsgemäß angekommen sei, beantwortete er mit „Ja, immer.“ Dass Liefer- und Zollpapiere erstellt würden, obwohl keine entsprechende Ware gelagert worden sei, komme nicht vor: „Das ist unmöglich“, betonte der Logistiker. Er könne aber nicht sagen, ob die Lieferungen an die beiden ihm bekannten mutmaßlichen Tarnfirmen mit Lagern in Diemelstadt und Gotha dort nicht angekommen seien.

Mittlerweile läuft der Prozess nach dem Corona-Neustart bereits seit über zwei Jahren. Es sind noch weitere Termine anberaumt, die nach Informationen dieser Zeitung bis zum Jahresende 2023 reichen.