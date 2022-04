Prügelei nach Saunabesuch: Mann in Paderborn lebensgefährlich verletzt

Ein 36-Jähriger ist bei einem Saunabesuch in Paderborn lebensgefährlich verletzt worden. Er war mit einem anderen Mann in Streit geraten.

Hier kam es zum Streit: Wohnhäuser zwischen Detmolder Straße und Max-Reger-Weg in Paderborn.

Seine Verletzungen resultierten aus scharfer Gewalteinwirkung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Details dazu wurden zunächst nicht bekannt. Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen auf der Straße vor dem Haus des 36 Jahre alten Opfers in Paderborn.

Drei Männer waren demnach zunächst gemeinsam in die Sauna gegangen und hatten Alkohol getrunken. Dabei gerieten der 36-Jährige und ein 28-Jähriger mutmaßlich in einen heftigen Streit, den sie wenig später in einem Handgemenge auf der Straße fortsetzten. Während der Prügelei ging das Opfer schwer verletzt zu Boden. Polizisten nahmen den 28-Jährigen unter dringendem Tatverdacht eines versuchten Tötungsdelikts fest.

Es wurde geprüft, ob er am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden sollte, so die Behörden. Der dritte Mann erlitt leichte Verletzungen bei dem Versuch, die beiden Streitenden zu trennen. Die Mordkommission "Sauna" nahm Ermittlungen zu Tathergang und Motiv auf.