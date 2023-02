Prügelnder Lehrer im Paderborner Theater 

In dem Stück werde eine Familiengeschichte erzählt und gleichzeitig der Blick auf die großen gesellschaftspolitischen Themen geworfen, kündigte Regisseur Martin Schulze am Freitag bei der Vorstellung des Dramas an. Der Brite Ravenhill schaffe es, in einem kleinen Setting mit wenigen Figuren Fragen wie die nach dem Missbrauch von Macht abzuhandeln und vorschnellen Urteilen eine inhaltliche Auseinandersetzung entgegenzustellen.

Worum geht es in „Der Stock“? Es geht um den Lehrer Edward, der kurz vor der Pensionierung steht. Der „verdiente Kollege“ soll eine große Abschiedsfeier bekommen, aber dann protestieren Schülerinnen und Schüler gegen ihn vor seiner Tür. Von Tag zu Tag werden es mehr. Sie vereint die Empörung darüber, dass der Lehrer in der Vergangenheit wie selbstverständlich zum Stock gegriffen und Schüler verprügelt hat. Seine Tochter Anna, die eine moderne Schulpädagogik befürwortet, rät ihm, eine Stellungnahmen abzugeben und sich zu entschuldigen.

Schläge auf die Hand waren üblich

„In England war es bis in die 80er Jahre hinein gang und gäbe, dass Jungs durch Stockschläge auf die Hände gezüchtigt wurden“, erläuterte Dramaturg Daniel Thierjung am Freitag. Ravenhill stelle in dem Stück die Frage, wie man mit Menschen umgehen soll, die in zurückliegenden Zeiten Dinge getan haben, die unter heutigen moralischen Umständen nicht mehr vertretbar sind. Anstelle des Opas, der in der Waffen-SS war, stehe diesmal ein Lehrer mit überholten pädagogischen Überzeugungen auf der Bühne.

Verprügelt wird dort niemand. Das Stück spielt im Wohnhaus der Familie, das mehr und mehr zur Hölle wird, weil die privaten Verwerfungen zum Vorschein kommen. Regisseur Schulze, den das Paderborner Theaterpublikum aus Inszenierungen wie „Richard III. “ kennt, prognostiziert: „Die Geschichte nimmt einen schon ordentlich mit. Der Familienhorror ist so schlimm, dass man aber auch lachen muss.“ So manch einer im Studio werde unweigerlich an Loriot denken.

Ravenhills „Der Stock “ wurde 2018 am Royal Court Theatre in London uraufgeführt. In Deutschland erlangte er durch sein Stück „Shoppen & Ficken“ Bekanntheit. Die sehr feine sprachliche Komposition forderte Schulze bei der Erarbeitung des Stücks rund um die Prügelstrafe, Verantwortung und Sühne eine Menge ab.

Ob ihm das gelungen ist, kann das Publikum am 25. Februar beobachten. Für die Premiere gibt es allerdings nur noch eine Handvoll Karten. Die nächsten Aufführungen sind für den 4., 12. und 18. März angesetzt.