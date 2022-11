Publikum darf sich für „Rocky Horror Picture Show“ verkleiden

Die Aufführung trägt in dieser Bearbeitung den Titel „Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show“. Schauspieler, eine Tanzkompanie und eine Band bilden den Rahmen für die Aufführung des Musicals von Autor Richard O’Brien im Theater Paderborn. In der Verfilmung von 1975 übernahm O’Brien die Rolle des Butlers Riff-Raff. Auf Deutsch erleben Zuschauer das Stück in der Bearbeitung von Frank Thannhäuser und Iris Schumacher.

