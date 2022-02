Aus einem Rohbau an der Benediktinerstraße in Paderborn haben Einbrecher Kupferrohre und Pumpen im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen.

Die Bauarbeiten endeten am Dienstag gegen 16 Uhr. Am Mittwochmorgen fiel der Einbruch in das Gebäude auf. Der oder die Täter hatten eine massive Baustellentür gewaltsam aus den Arretierungen gerissen und waren in den Keller gelangt. Dort wurden die fest verlegten Rohre und auch die Pumpen sowie Isolierung entwendet.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter Telefon 05251/3060 entgegen.