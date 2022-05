„Punktlandung“ in Paderborn-Sande: GMP informiert über Kitas

Paderborn

Die Erweiterung der Gruppen-, Küchen- und Mensaflächen der Kita Karl-Korthaus-Straße in Sande ist abgeschlossen. Das Budget von 2,1 Millionen Euro sei eingehalten worden, sagte Jörg Münster vom Gebäudemanagement Paderborn (GMP) in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Dienstagabend: „Wir haben eine Punktlandung hingelegt.“

Von Dietmar Kemper