Quad in Paderborn-Schloß Neuhaus gestohlen und angezündet

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen vergangenem Montag, 14 Uhr, und Dienstag, 5.45 Uhr, in Schloß Neuhaus ein Quad. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Fahrzeug kurze Zeit später aufgefunden. Es stand jedoch in Flammen.

Am frühen Dienstagmorgen wurden Polizeibeamte über einen Brand im Waldbereich am Adenauerring (Wilhelmsberg) informiert. Nordwestlich eines Cafés, wo drei Laufpfade aufeinandertreffen, fanden die Beamten ein brennendes Quad vor, das dort abgestellt und offensichtlich angezündet worden war. Neben dem Quad lag ein Kanister, der ebenso wie das Fahrzeug sichergestellt wurde. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen und ein Übergreifen des Feuers auf die umliegende Vegetation verhindern.

Über die Fahrzeugidentifizierungsnummer des Quads konnten die Polizeibeamten schnell den Halter ausfindig machen. Polizeiliche Ermittlungen bei diesem ergaben, dass das Quad vermutlich zuvor von unbekannten Tätern von seiner Wohnanschrift an der Straße Am Sandberg gestohlen worden war. Hier war das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen PB - C 382 abgedeckt vor der Garage des Hauses abgestellt worden. Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Herbeiführens einer Brandgefahr wurden eingeleitet.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat im Tatzeitraum an den Straßen Am Sandberg und Adenauerring verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sonst Hinweise geben? Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter Tel. 05251/ 3060 entgegen.