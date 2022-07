Querdenker werfen Paderborner Polizei brutale Gewalt vor

Frau soll Beamte beleidigt und geschlagen haben – Sturz in der Gewahrsamszelle

Paderborn

Ein Zwischenfall auf Libori am Rande des Besuches von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonntag in Paderborn beschäftigt die Ermittlungsbehörden. Der Sachverhalt wird von der Polizei einerseits und der Beschuldigten andererseits sehr unterschiedlich dargestellt.

Von Ingo Schmitz