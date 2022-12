Rabiater Ladendieb flüchtet und wird gestellt

Ein Mann (20) aus Münster ist in Paderborn beim Ladendiebstahl ertappt worden. Er wurde daraufhin laut Polizei rabiat und flüchtete. Ein Mitarbeiter des betroffenen Geschäfts stellte ihn.

Vorfall an Paderborner Westernstraße – Strafanzeige gegen Mann aus Münster

Der Mitarbeiter des großen Bekleidungsgeschäfts an der Westernstraße beobachtete am Mittwoch gegen 18.10 Uhr einen jungen Mann beim Diebstahl von Kleidungsstücken. Als er den Tatverdächtigen außerhalb des Geschäftes auf den Diebstahl ansprach, versuchte dieser, ihn mittels einer Kopfnuss zu verletzen und zu flüchten, wie die Polizei am Donnerstag schilderte.

Der Mitarbeiter hielt den Beschuldigten, einen 20-jährigen Mann mit Wohnsitz in Münster, jedoch fest und brachte ihn zurück zum Tatort, wo er schließlich der Polizei übergeben wurde.

Ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls wurde eingeleitet.