Radelnde Schornsteinfeger auch wieder im Kreis Paderborn unterwegs

Heimische Unternehmen beteiligen sich an Sammelaktion für krebskranke Kinder – Glückstour startet am 1. Juni

Die lokale Rekordsumme von 1550 Euro nahm im Vorfeld der Glückstour 2022 der Paderborner Schornsteinfegermeister Olaf Meiners von einer Spendergemeinschaft aus dem Kreis Paderborn entgegen.

Rund 40 Radfahrer machen sich am 1. Juni in Erfurt auf den Weg; am 7. Juni erreichen sie das Ziel Lübeck. Unterwegs werden 40 Projekte mit je 3000 Euro unterstützt. „Alle Spenden werden direkt und ohne Abzug bei den einzelnen Etappenzielen an ortsansässige Initiativen übergeben, die sich um krebskranke Kinder und ihre Angehörigen kümmern oder die Forschung vorantreiben“, heißt es in einer Mitteilung.

Olaf Meiners gehört zu den Teilnehmern, die wieder für den guten Zweck unterwegs sind. Sein Kollege Werner Überdick begleitet die Sportler im Begleitfahrzeug. „Das ist wie eine kleine Deutschland-Tour“, sagt Olaf Meiners in Anspielung auf das Traditionsradrennen. „Es geht zwar etwas gemächlicher zu, aber wir werden professionell begleitet und bestens betreut.“

Einen großen Unterschied gibt es: Die Spendengewinnung steht eindeutig im Vordergrund. Im Idealfall finden die Schornsteinfeger schon vor dem Glückstour-Start Spender – so geschehen im Kreis Paderborn. Hier setzen Olaf Meiners und Werner Überdick auf ein stetig wachsendes regionales Hilfsnetzwerk. Und so sind es in diesem Jahr der Raiffeisen-Markt Lichtenau, Jörg Mertens, Inhaber eines Betriebs für Schornsteinbau und Abgastechnik aus Paderborn, Theo Dommes, Landschaftspflege und Holzhandel aus Altenbeken, Uwe Tornede, Schiefer Elektrotechnik GmbH aus Paderborn, und Manfred Wiedom, Bauunternehmer aus Lichtenau-Hakenberg, die großzügig spendeten.

„Wenn jeder etwas gibt, dann ist große Hilfe möglich“, lobte Meiners die Spendenbereitschaft. „Einer für alle, alle für einen“, sei der Leitspruch des Schornsteinfegerhandwerks. Und dies passt gut zum Glückstour-Motto: „Nur das Herz lenkt uns.“

www.glückstour.de