Radfahrer (16) angefahren: Polizei sucht Autofahrer

Jugendlicher in Paderborn verletzt

Paderborn

Ein Autofahrer hat am Montag laut Polizei in Paderborn einen Radfahrer (16) angefahren und ist anschließend weitergefahren. Das teilte die Behörde am Dienstagvormittag mit, die nun wegen des Verdachts der Fahrerflucht ermittelt und Zeugen sucht.