Radfahrer (17) in Paderborn schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kleestraße in Wewer ist am Montagnachmittag ein 17-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war gegen 16.45 Uhr eine 50-jährige Autofahrerin auf der Kleestraße in Richtung Wewer unterwegs. Am Fußgängerüberweg kurz hinter dem Ortseingang Wewer übersah sie einen 17-jährigen Radfahrer, der die Fahrbahn von links nach rechts überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer, der laut Polizei zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu.

Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.