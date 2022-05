Radfahrer (80) bei Unfall in Paderborn schwer am Kopf verletzt

Bei dem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Senefelderstraße/Dörener Feld am Dienstagabend hat sich ein 80-jähriger Fahrradfahrer schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 17.25 Uhr verbotenerweise auf dem Gehweg der Straße Im Dörener Feld in Richtung George-Marshall-Ring unterwegs. Der 80-Jährige wollte die Sennefelderstraße überqueren, um auf dem dahinter beginnenden kombinierten Geh- und Radweg weiterzufahren. Gleichzeitig fuhr der 57-jährige Fahrer eines BMWs von der Sennefelderstraße aus in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, fiel zu Boden und zog sich Kopfverletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus.

Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: Oliver Schwabe

Während der Unfallaufnahme waren die Sennefelderstraße und die Straße Im Dörener Feld für rund eine halbe Stunde gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2.100 Euro.