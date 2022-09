Radfahrer attackiert Fußgänger: Polizei sucht Mann mit rotem Mountainbike

Vorfall in Paderborn Ende August – mit Personenbeschreibung

Paderborn

Ein Radfahrer hat in Paderborn laut Polizei einen Fußgänger attackiert. Er soll ihn beschimpft, beleidigt, geschlagen und umgestoßen haben. Der Vorfall ereignete sich bereits am 29. August und wurde der Polizei erst jetzt bekannt. Sie sucht seit nun Zeugen der Attacke und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.