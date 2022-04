Radfahrer in Paderborn schwer verletzt

Ein Radfahrer hat bei einem Verkehrsunfall auf der Clemens-August-Straße in Paderborn schwere Verletzungen erlitten. Eine Autofahrerin hatte laut Polizei seinen Vorrang missachtet.

Die 45-jährige Frau fuhr gegen 9.55 Uhr mit einem Audi Q3 auf der Clemens-August-Straße in Richtung Konrad-Martin-Platz. Sie bog nach links auf ein Grundstück ab und missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden Radfahrers, wie die Polizei am Dienstagvormittag berichtet.

Der 49-Jährige radelte auf dem Radweg an der Clemens-August-Straße in Richtung Neuhäuser Straße. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.