Radfahrer umgestoßen, Fußgängerin angefahren

Nach zwei Verkehrsunfällen in Paderborn, bei denen ein Radler und eine Fußgängerin verletzt wurden, sucht die Polizei nun die Verursacher und Unfallzeugen, wie die Behörde am Montag mitteilte.

Ein 49-jähriger Radfahrer fuhr am Donnerstag, 27. Oktober, gegen 6.20 Uhr auf dem Radweg an der Detmolder Straße stadteinwärts. „Kurz vor der Penzlinger Straße kam es auf dem Radweg zu einer leichten Berührung und einem kurzen Wortwechsel mit einem entgegenkommenden, unbekannten Radfahrer“, heißt es in der Mitteilung.

Radfahrer stößt Radfahrer um

Der 49-Jährige bog anschließend in die Penzlinger Straße ein und fuhr in Richtung Driburger Straße. In Höhe der Reismann-Sporthalle erhielt er plötzlich einen Stoß von einem nachfolgenden Radfahrer. Dabei soll es sich um den unbekannten Radfahrer von der Detmolder Straße gehandelt haben.

Infolge des Stoßes stürzte der 49-Jährige und verletzte sich leicht. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort.

Fufgängerin angefahren

Eine 16-jährige Fußgängerin war am Sonntag, 30. Oktober, gegen 9.15 Uhr auf dem Gehweg an der Riemekestraße stadtauswärts unterwegs. „Beim Überqueren des Fußgängerüberwegs an der Ferdinandstraße wurde sie von einem Auto erfasst, das sich auf der Ferdinandstraße genähert hatte“, so die Polizei weiter. Die Jugendliche erlitt Verletzungen am Bein.

Das Auto, ein schwarzer Kleinwagen, fuhr demnach – ohne anzuhalten – über die Riemekestraße stadtauswärts davon. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen und Hinweise auf die Verursacher. Sachdienliche Angaben nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.