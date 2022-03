Weil eine Radfahrerin am Montagnachmittag in Paderborn bei Rot über die Straße fahren wollte, musste ein Busfahrer eine Vollbremsung machen. Drei Fahrgäste stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu.

Gegen 16.20 Uhr war der Linienbus auf der Fürstenallee in Richtung Schloß Neuhaus unterwegs. Die Fußgängerampel in Höhe An den Fischteichen zeigte Grün für den Fahrzeugverkehr, als plötzlich eine Radfahrerin von rechts kommend die Straße überquerte.

Rettungsdienst nicht im Einsatz

Um eine Kollision zu verhindern, musste der 30-jährige Busfahrer eine Vollbremsung machen. Ob des abrupten Manövers kamen im Bus eine Frau (44), eine Jugendliche (17) und ein Junge (6), der in Begleitung seines Vaters mitfuhr, zu Fall.

Von der Sonne geblendet?

Der Rettungsdienst musste nicht eingesetzt werden. Alle Verletzten wollten sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben.Die 63-jährige Radfahrerin gab an, sie sei von der Sonne geblendet worden und habe wohl das Rotlicht der Ampel für Fußgänger und Radler nicht gesehen.