Radikale Einschnitte für Autofahrer in Paderborn

Mit Spannung wird in Paderborn die Vorstellung des Integrierten Mobilitätskonzeptes (IMOK) erwartet. Es soll Lösungen aufzeigen zu Problemen wie Staus, hohe Stickstoffdioxidbelastungen und Parkplatznot in der Innenstadt.

Einige Vorschläge muten radikal an, wie ein Blick in den bislang gut gehüteten Maßnahmenkatalog zeigt: Unter anderem wird vorgeschlagen, den Inneren Ring für den Individualverkehr zu unterbrechen. Bedeutet: Die Friedrichstraße könnte zwischen Western- und Neuhäusertor für Autos gesperrt werden. In einem weiteren Schritt würden die restlichen Abschnitte des Inneren Rings zur Einbahnstraße umfunktioniert.