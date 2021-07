Radler stürzt über Radfahrerin

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Samstagabend um 22.35 Uhr in Schloß Neuhaus, als beide Radler den Thuner Weg befuhren und in die Dubelohstraße abbogen.

Beide waren laut Polizei erheblich alkoholisiert, weshalb ihnen je eine Blutprobe entnommen wurde. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Die Frau trug keinen Helm und erlitt eine Kopfplatzwunde. Leicht verletzt wurde auch der Mann. Beide kamen zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus.