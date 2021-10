Radweg kommt zur Probe

Die Detmolder Straße in Paderborn soll im kommenden Frühjahr für sechs Monate Teil eines Verkehrsversuchs werden. Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität hat dem „Erprobungsradweg“ zugestimmt. Die zwei Meter breiten Spuren stadtein- und auswärts gehen zu Lasten des Autoverkehrs.

Verkehrsversuch an der Detmolder Straße in Paderborn beschlossen

Zwischen dem Bahnübergang in Höhe Cheruskerstraße und dem Schäferweg in Höhe von McDonalds soll durch zusätzliche Markierungen auf der Fahrbahn ein Bereich für Radfahrer geschaffen werden. Das Vorhaben ist zwischenzeitlich von einem Gutachterbüro untersucht und befürwortet worden, wie Margit Hoischen, Leiterin des Straßen- und Brückenbauamtes, am Dienstagabend mitteilte.