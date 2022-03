Im Zeitraum zwischen Freitag, 18., und Montag, 21. März, wurde in Paderborn die Schaufensterscheibe eines Modehauses an der Königstraße beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Das gilt auch für einen Fall an der Winfriedstraße, wo ein Haus beschmiert wurde.

Der oder die Täter schlugen das Fenster in der Königstraße von außen an, so dass ein ungefähr 1,30 Meter langer Riss entstand, wie die Polizei am Dienstagvormittag berichtet. Das Schaufenster des Modegeschäfts ist zur Marienstraße/Westernmauer ausgerichtet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Am Montagmorgen, 21. März, stellte der Inhaber eines Hauses an der Winfriedstraße Grafittischmierereien am Gebäude fest. Bei dem Tatort handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus an der Ecke Windfriedstraße/Kilianstraße. Unten im Haus befindet sich eine Tierarztpraxis, deren Fensterfront in rot und lila unter anderem mit dem Schriftzug "ACAB" (das Akronym steht für" All Cops Are Bastards", Anm. d. Red.) beschmiert wurde. Der genaue Tatzeitraum ist offen.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen und fragt, wer verdächtige Personen gesehen hat oder sonstige Angaben zum Tathergang machen kann? Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.