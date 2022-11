Rathaus Paderborn öffnet für Adventskonzerte

Weihnachtliche Klänge, Gewürzmandel- und Glühweinduft machen den Stadtbummel mit der Eröffnung des Paderborner Weihnachtsmarktes von diesem Freitag an wieder zu einem besonderen Erlebnis für die Sinne. An zwei Adventssonntagen öffnet zudem das Rathaus für vorweihnachtliche Konzerte.

Jeweils am ersten und vierten Advent zwischen 15 und 17 Uhr werden Musikensembles und Chöre auf das Weihnachtfest einstimmen.

Mit einer leichtfüßigen Alternative zur klassischen Weihnachtsmusik kommt die Bigband „Swinging Christmas Project“ daher. Das Projekt als Revival des Sunday Orchestra und der Mardi-Jazz-Bigband präsentiert Swing, der fröhlich macht. Schon lange gibt es im englischsprachigen Raum diese besondere Art von Musik zur Weihnachtszeit. „Jingle Bells“, „White Christmas“ und „Winter Wonderland“ sind auch hierzulande längst populär. Das Sunday Orchestra hat nach Angaben der Stadt Paderborn mit diesen und auch unbekannten Stücken in den vergangenen Jahren bereits regelmäßig im Rathaus überzeugen können.

Auch dieses Mal soll die von Reiner Franzke geleitete Band ihr Publikum in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. Mit dabei ist Antje Stahl, die durch ihren Gesang wieder verzaubern möchte. Wer sich locker und beschwingt dem Weihnachtsfest nähern will, der sollte dieses Konzert am Sonntag, 27. November, nicht versäumen. Der Eintritt ist frei.

Der vierte Adventssonntag am 18. Dezember gehört in erster Linie den Chören. Wie sagte Ludwig Uhland so treffend: „Singe, wem Gesang gegeben“. Und ihnen ist er garantiert gegeben – den Sängerinnen und Sängern, die den großen Saal des Rathauses mit ihrem weihnachtlichen Gesang erfüllen. Auftreten werden unter anderem der Schloß-Chor Schloß Neuhaus, der Deutsch-Chinesische Chor, die Akteure eines Chorprojektes der ECHBG Salzkotten und der internationale Chor Klangkult. Auch das Musikensemble des Carolus-Magnus-Gymnasiums aus Marsberg wird aus seinem reichhaltigen Repertoire weihnachtliches beisteuern. Die Musikerinnen und Musiker mit in- und ausländischer Auftrittserfahrung spielen Weihnachtsmusik zeitgenössischer Komponisten. Zu hören sind unter anderem Stücke wie „Mary´s Boy Child“, „Christmas Around the World“ und „African Alleluia“. Aber auch ein Medley traditioneller Weihnachtslieder sollen nicht fehlen.

Auch für diese Veranstaltung ist der Eintritt frei.