Raubüberfall in Paderborn – 18-Jähriger mit Pistole bedroht

Wie die Polizei berichtet, war der 18-Jährige am Dienstagmorgen gegen 2.35 Uhr auf dem Gehweg an der Borchener Straße stadteinwärts unterwegs. Er ging auf die Bahnunterführung in Richtung Bahnhofstraße zu, als aus der Unterführung ein Mann torkelnd auf ihn zukam. Der Fremde sprach den 18-Jährigen an und fragte zunächst nach Geld, ehe er eine Pistole aus seiner Jacke zog und den jungen Mann bedrohte. Dieser gab Geld, Handy und andere Wertsachen sowie seine Jacke heraus, ergriff anschließend die Flucht und lief zur Polizeiwache in die Riemekestraße.

Die Fluchtrichtung des Täters ist unbekannt. „Ein Tatverdächtiger konnte im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung nicht angetroffen werden“, schreibt die Polizei. Ein Großteil der Beute – bis auf das Bargeld und einen Montblanc-Kuli – wurde kurz nach dem Überfall in Tatortnähe aufgefunden.

Nach Angaben des Opfers soll der Täter etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und von muskulöser Statur gewesen sein und akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Der Mann hatte dunkle, etwas rötlich wirkende Haare und einen spitz nach unten zulaufenden Vollbart. Er trug ein dunkles Kapuzenshirt und hatte die Kapuze aufgesetzt. Über dem Shirt war der Mann mit einer hellen Daunenjacke mit dunklem Kragen gekleidet.

Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.