Raubüberfall in Paderborn – Polizei sucht Zeugen

Paderborn

Nach einem Raubüberfall auf der Stollbergallee in Paderborn sucht die Polizei Zeugen. Ein 19-Jähriger war dort am Samstag, 17. Dezember, gegen 2.10 Uhr in Richtung Rolandsweg unterwegs, als er von vier dunkel gekleideten Personen zunächst angesprochen und dann angegriffen wurde. Die Täter stahlen ihm Portmonee und Handy und flüchteten in Richtung Maspernplatz.