Raubüberfälle in Paderborn und Schloß Neuhaus

Paderborn/Schloß Neuhaus

Zu einem versuchten und einem erfolgreichen Straßenraub kam es am Samstagabend und Sonntagmorgen in der Paderborner Innenstadt und in Schloß Neuhaus. Während in Paderborn eine Geldbörse geraubt werden konnte, gingen die mutmaßlichen Täter in Schloß Neuhaus trotz roher Gewaltanwendung leer aus.