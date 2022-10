Razzia beim ehemaligen SCP-Geschäftsführer Krösche

Staatsanwaltschaft durchsucht Büro in Frankfurt und Haus in Paderborn durchsucht – 42-Jähriger kooperiert mit Steuer-Ermittlern

Zu der Razzia der Steuerfahnder kam es am 18. Oktober. Am Abend spielte die Eintracht im DFB-Pokal bei den Stuttgarter Kickers (2:0) und zog ins Achtelfinale ein. Im Fokus der Ermittler stand dabei das Frankfurter Büro des ehemaligen Managers des SC Paderborn 07, dessen Privathaus in Paderborn und die Büros der Paderborner Autoleasing-Firma „MaKro GmbH & Co. KG“, die Krösche in seiner Zeit beim SCP gegründet hatte.