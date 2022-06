Realschule „In der Südstadt“: 10. Jahrgang lässt sich feiern

An der Realschule „In der Südstadt“ wurden in diesem Schuljahr 104 Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs feierlich entlassen, darunter auch die Schülerinnen und Schüler des gemeinsamen Lernens.

104 Schülerinnen und Schüler in Paderborn entlassen

Nach coronabedingten Einschränkungen in den vergangenen Jahren konnten die Klassen nun in einer gemeinsamen Feier ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Zu Beginn fand in der Kilianskirche eine multireligiöse Feier statt, die von Schülern der einzelnen Klassen mitgestaltet wurde.

Im zweiten Teil folgte dann die feierliche Zeugnisausgabe. Sogar 59 Absolventinnen und Absolventen erreichten den Mittleren Schulabschluss mit Qualifikationsvermerk, der zum Besuch der Oberstufe berechtigt.

Im Anschluss trafen sich die Teilnehmer der Feier im und vor dem Forum der Realschule, um bei sommerlichem Wetter diesen besonderen Tag ausklingen zu lassen.

Folgende Schülerinnen und Schüler erhielten ihre Zeugnisse

In der Klasse 10a: Mustafa Alcan, Celine Eckert, Sibar Fattah, Nils Gieffers, Noor Hanabehnu, Linus Helling, Paula Sarah Henke, Alicia Jung, Linus Jürgens, Katharina Marie Kleber, Josephine Kooke, Sarah-Michelle Lange, Phil Meier, Alexej Mirvoda, Lisa Möller, Mathis Nguyen, Nilay Ön, Michal Pionk, Sarah-Jane Rinne, Lian Ruck, Elvira Scherman, Jean-Pierre Schulze, Steven Spedt, Luis Gorden Thiele, Annas Yaseen.

Aus der Klasse 10b: Khalil Abdelrahim, Nora Baker, Sidney Karl Bayerlein, Lucia Marie Brunel Miceli, Stefan Burgardt, Olivia Deck, Simon Grabsch, Aynur Günes, David Heinrichs, Nayla Jangir, Sophie Kitzmann, Leonie Kleinhans, Jessica Klinger, Nelson Samuel Kolisko, Önder Kotza, Marcel Leontjew, Malwa Mussa, Celine Nguyen, Cassandra Nübel, Tim Ostjakob, Jay Penner, Henri Schmitz, Paul Steinbrück

Aus der Klasse 10c: Luca Bartel, Daniel Bauer, Lena Bendfeld, Eren Durdu, Sarah Emmighausen, Paul Falk, Sergej Gasai, Schahram Habib, Noah Henning, Jonas Hütte, Elisa Kersting, Liana Klein, Julia Maria Linnemann, Safia Magamadova, Tim Niggemann, Berfin Öztari, Iven Peitz, Hendrik Probst, David Rabke, Alina-Celine Rebant, Daniel Schmidt, Johanna Schmidt, Danil Sytnikov, Harshdeep Singh Thind, Maxime Wagner, Elias Wald, Justin Willms

Aus der Klasse 10d: Deniz Alpan, Merve Ari, Viktoria Bienemann, Finn Czernoch, Abdul Imam El Toufaili, Muhammed Can Felek, Anneliese Geffarth, Dana-Victoria Grace Gerber, Angelina Gevorgyan, Leonie Ihmenkamp, Zeynep Isenc, Emily Jabs, Samuel Kasper, Kira Kleinert, Marie Kröger, Laura Langerbeins, Amy-Joana Menzfeldowski, Luis Merchel, Melina Mrugalla, Angelina Scena, Bilal Sirtalan, Hanna Wachowitz, Darja Weselkin, Celina Kim Witliff