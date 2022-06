Realschule Schloß Neuhaus entlässt 108 Schüler

In den Redebeiträgen wurde hervorgehoben, dass die Schüler besonders in letzter Zeit gelernt haben, mit Krisen umzugehen und dass weiterhin Motivation, Träume und Ziele nötig sind, um den Weg erfolgreich weiterzugehen. Sechs ereignisreiche Jahre gehen zu Ende, in denen viele Erfahrungen gemacht, Schwierigkeiten bewältigt und Freundschaften geschlossen wurden. Die Feier wurde auch musikalisch umrahmt von Beiträgen der Bläserklasse und des Unterstufenchors.

Die erfolgreichen Absolventen

10A: Alexander Baysoy, Cara Bömer, Niklas Busch, Aliya Cakmak, Marie Demir, Elias Driesner, Louis Eisfeld, Maximilian Engelhardt, Salome Helen Epp, Sofia Gruber, Luisa Gruber, Justus Grüneklee, Julijan Hahm, Felina Hellbeck, Jakob Huber, Jermaine Karani, Marieke Kuhlenkamp, Katrin Mado, Martijn Meelker, Julius Menning, Kacper Plazewski, Silas Schmitz, Larissa Schniedermeyer, Thimo Schulze, Eric Stümmler, Laura Thorwesten, Luca Torben Weischenberg.

10B: Julian Afonso Pinto, Tolin Ali, Evelyna Arngold, Jusef Ayboz, Vadim Benkendorf, Inaki Castineira Velo, Giada Di Gabriele, Tim Domke, Ada Esser, Luca Manuel Frie, Fabian Hoischen, Ben Hoischen, Peter Kerkühn, Milena Koj, Feyza Köroglu, Jonny Kourieh, Leila-Joline Krause, Julius Marré, Tyler Martschuk, Hanan Mdayhle, Mervan Mustafa, Vanessa Pliszka, Virginia Aurora Roccia, Vivien Rotärmel, Friedrich Schlotmann, Jasmin Schröder, Angelina Thoma, Askin Turan, Jana Voksanian.

10C: Franziska Ewen, Mallika Ghandour, Marco Roberto Gilardoni, Chantelle Hirst, David Homutov, Cody Sun Johnson, Maja Julius, Dominik Kuhn, Hanna Kurz, Leonie Mathieson, Alexandra Mayorov, Ciara Müller, Olsa Osmanaj, Joel Pauls, Sara Lea Piotrowsky, Diana Ritter, Jonas Scheil, Julia Schröder, Amelie Schulze, Emma Schunicht, Marie Schunicht, Alina Selmani, Marielle Sept, Pia Weppler.

10D: Joshua Acat, Eliona Cerkini, Veronika Ens, Nell Fluche, Sarina Friesen, Paulina Gottfried, Gabriela Gülseren, Romy Güntermann, Bela Heege, Isabell Hehnen, Vanessa Henke, Matthew Hollowed, Lilos Iskan, Jiyan Iskan, Simon Janzen, Julian Kemper, Mara Kleiner, Lucienne Lo Tauro. Noah Arthur Melzer, Darav Nabi, Vanessa Otto, Elias Pauls, Phillip Peters, Sebastian Seidel, Veronika Terjoschin, Admin Tutic, Finn Lennart Wedekind, Pia Werner, Robin-Luca Windel.