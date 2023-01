Realschule Schloß Neuhaus trauert um Gründungsdirektor

Wie die Realschule mitteilte, prägte er die Geschichte der Schule als Schulleiter seit ihrer Gründung im Jahre 1967. In diesem Jahr ging das Schloss in den Besitz der Gemeinde Schloß Neuhaus über, und es begann der Ausbau zu schulischen Zwecken. Am 7. September 1967 startete die erste Realschulklasse mit 37 Schülerinnen und Schülern. „Alfons Wille übernahm als Schulleiter und Lehrer für Deutsch und katholische Religionslehre die Verantwortung für die Entwicklung der Realschule Schloß Neuhaus“, schreibt die Schule in ihrer Mitteilung.

Jahr für Jahr wuchs den weiteren Angaben zufolge die für Schloß Neuhaus neue und sehr gut angenommene Schulform und wurde mit über 8oo Schülerinnen und Schülern zu einem festen Bestandteil der Schullandschaft der Stadt Paderborn.

Ausbau der Schule im Einklang mit der Denkmalpflege

In diesen Jahren lenkte Alfons Wille den stetigen Ausbau des Schlosses als Reaktion auf den wachsenden Raumbedarf der Schule. 23 Jahre lang, bis zu seinem Ruhestand im Jahre 1990, vereinte er die Ansprüche der Denkmalpflege einerseits und des täglichen möglichst reibungslosen Schulbetriebs andererseits. „Es war ihm sehr wichtig, das Kollegium und die Schülerschaft mit der glänzenden, aber auch wechselvollen Geschichte des Schlosses vertraut zu machen. Bis heute sind Generationen der Schulgemeinschaft stolz auf ihre Schule und das einmalige Schulgebäude“, würdigt die Schule ihren Gründungsdirektor.

Nach seiner aktiven Zeit als Schulleiter habe Alfons Wille die Entwicklung „seiner“ Realschule sehr interessiert verfolgt, heißt es seitens der Schule. Dank der Hilfe seiner Frau Gerda konnte er trotz zunehmender gesundheitlicher Probleme den Kontakt zu den Pensionären seines Kollegiums wahren und seine ehemalige Wirkungsstätte besuchen, um Veränderungen vor Ort zu erleben.

„Die Schulgemeinschaft der Realschule Schloß Neuhaus verneigt sich vor der Lebensleistung ihres ehemaligen Schulleiters Alfons Wille. Sie wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren und spricht seiner Frau und seinen Töchtern sowie deren Familien ihr Mitgefühl aus“, endet die Realschule Schloß Neuhaus ihren Nachruf.