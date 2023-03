In der Filmwerkstatt lernen Schüler auch die Walt-Disney-Methode

Bereits mehrere Filmprojekte haben die Teilnehmenden in der Filmwerkstatt abgeschlossen: einen Image-Film für die Schule und mehrere Action-Filme. Elf Schüler und Schülerinnen der achten bis zehnten Klasse nehmen an dieser AG teil. Die Bilanz: Ein gelungenes Projekt, das die Kreativität fördert und Schüler und Schülerinnen motiviert, vor und hinter der Kamera kreativ zu werden.

Warum das aus Sicht der Schüler klappt, beschreibt Teilnehmerin Anjulina: „Ich nehme die Umwelt anders wahr und überlege, welcher Winkel und welche Muster passend für ein Fotomotiv sein könnten. Ich versuche, zu verstehen und zu sehen, wie und wo das Bild stimmig ist.“ Die Schüler und Schülerinnen filmen ausschließlich mit dem iPad, suchen sich in der Schule passende Orte für Aufnahmen und basteln sich beispielsweise Instrumente für Special Effects. So entstand auch die Idee, das filmende iPad auf ein sich drehendes Bücherregal zu legen.

Tipps und Tricks vom Profi

„Wir haben auch gelernt, das Schauspielen vor der Kamera zu verbessern. Zum Beispiel, nicht so schüchtern zu sein und auf Knopfdruck Emotionen abzurufen“, sagt Emma Emilia. Und dies helfe den Schülern und Schülerinnen auch im Alltag, meint die Lehrerin Petra Kornek. Sie betreut das Projekt als Fachkraft mit ihrer Kollegin Jutta Woischner, wobei sich die Lehrerinnen möglichst wenig einmischen wollen und lediglich den organisatorischen Rahmen vorgeben.

Vom Experten lernen die Schüler und Schülerinnen darüber hinaus auch Kreativitätstechniken, Projektplanung und auch wichtige szenische Elemente: „Ich fand die Walt-Disney-Methode, bei der man in unterschiedliche Rollen wie den Träumer, Kitiker und den Realisten schlüpft, spannend“, sagt Nikita. „Oder wie wichtig es ist, auf den goldenen Schnitt zu achten“, ergänzt Robert.

Selbstbestimmtes lernen und filmen

Zwei bis drei Mal im Monat trifft sich die Filmwerkstatt für jeweils etwa drei Stunden. Dann überlegen die Schüler gemeinsam, was sie machen wollen, und leben sich kreativ aus. „Das wichtigste finde ich, dass die Schüler und Schülerinnen selbst entscheiden und die Themen und Interessensschwerpunkte festlegen können“, sagt Lukas Günther. Er selbst ist freiberuflicher Filmemacher und bietet in Schulen in Ostwestfalen-Lippe Kurse an oder leitet Projekte, wie dieses an der „Realschule In der Südstadt Paderborn“. Gefördert wird das Projekt vom Landesprogramm NRW „Kultur und Schule“.

Zunächst ist die Filmwerkstadt für ein Schuljahr angesetzt. Die Schüler und Schülerinnen sind höchst motiviert, und zusammen mit Lukas Günther überlegen sie, ob sie am Paderborner Kurzfilm-Festival im Herbst teilnehmen wollen. Doch dies stehe nicht im Vordergrund, bekanntermaßen sei eher der Weg das Ziel und dies gelte auch für die Filmwerkstatt – neben dem Spaß.