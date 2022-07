9. Weltmeisterschaften im Kopfrechnen im Heinz-Nixdorf-Museumsforum

Der Bulgare Kaloyan Geshev ist Meister im Wurzelziehen und wird am Samstag die dritte Wurzel aus einer 18- bis 21-stelligen Zahl ziehen, wie das HNF mitteilte. Auch die Besucher werden mit einbezogen: Jean Beland aus Kanada kann den Wochentag nennen, an dem eine Person geboren wurde und wie viele Tage sie alt ist. Schneller als ein Taschenrechner ermittelt ein anderer Teilnehmer das Additionsergebnis von zehn zweistelligen Zahlen. Außergewöhnliche Gedächtnisleistungen und das rasante Lösen des Zauberwürfels in weniger als zehn Sekunden werden ebenfalls am Wochenende im HNF demonstriert.

Wer sich die Show anschaut, darf außerdem damit rechnen klüger wieder nach Hause zu gehen. So erhalten die Zuschauer beispielsweise einen Einblick in die Techniken, die das Merken langer Wort- oder Zahlenreihen möglich machen.

Die Weltmeisterschaften im Kopfrechnen werden seit 2004 alle zwei Jahre ausgetragen. Erster Austragungsort war Annaberg-Buchholz, Geburtsstadt von Adam Ries. 2020 mussten sie wegen Corona abgesagt werden. Die Kopfrechner freuen sich daher in diesem Jahr besonders auf die Veranstaltung in Paderborn, denn die WM soll nicht nur Wettkampf, sondern vor allem auch Ort für den Austausch untereinander sein.

Die Zahl der Teilnehmer ist auf 40 beschränkt; von den 67 Anmeldern aus 20 Ländern wurden die besten Rechentalente aus 18 Ländern ausgewählt.

Der Eintritt zur Showveranstaltung am 16. Juli ist frei.