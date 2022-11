Redner finden mahnende Worte am Volkstrauertag

Es waren nachdenkenswerte Worte, die die Redner am Mahnmal am Paderborner Busdorfwall fanden. Eines verdeutlichten sie am Volkstrauertag: Der aktuelle Krieg in der Ukraine, aber auch die Ausbeutung von Menschen aufgrund von wirtschaftlichen Interessen oder zur Erhaltung der Macht betreffen uns alle.

Stilles Gedenken am Ehrenmal in Paderborn

Etwa 50 Bürger haben sich als Gäste während des Volkstrauertags vor dem Mahnmal am Busdorfwall in Paderborn versammelt.

Etwa 50 Teilnehmer versammelten sich vor dem Mahnmal, um der Opfer von Krieg und Gewalt auf der Welt zu gedenken. Die beiden Redner waren Paderborns Bürgermeister Michael Dreier und Burghardt Nolte, Pfarrer im Evangelischen Kirchenkreis Paderborn. Zuvor gab es einen Gottesdienst in der Marktkirche.

Eindringliche Worte fand Dreier während seiner Rede – mit Blick auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die Haltung, die Bürger einnehmen können. Jeder „kann und muss einen Beitrag zum Frieden leisten“, sagte Dreier. Zudem nannte er den Krieg in der Ukraine „unfassbar“ und verwies auf die „schrecklichen Geschehnisse“ dort. Dazu sei Dreier derzeit im ständigen Austausch mit dem Bürgermeister der polnischen Partnerstadt Paderborns, Wojciech Bakun. Przemyśl liegt nahe der Grenze zur Ukraine.

Auf Gründe wie „Machterhalt“, „Machtstreben“ oder „Gier“ verwies unterdessen Nolte: Diese würden unter anderem dazu beitragen, dass Böses in der Welt geschieht. Nolte lenkte zugleich den Blick auf uns selbst und verdeutlichte, dass es auf jeden Bürger ankommt, mögliche Ausbeutung etwa innerhalb des globalen Wirtschaftssystems zu erkennen und zu hinterfragen.

Ohne erhobenen Zeigefinger

Dies skizzierte Nolte am Beispiel von mobilen Telefonen, die mitunter das Erz Coltan beinhalteten. Für die Gewinnung würden im Kongo Kinder ausgebeutet, seien dort sogenannte Warlords – Machthaber, die kriegerische Mittel einsetzen – an Waffengeschäften beteiligt. Ohne erhobenen Zeigefinger und in der Gewissheit, das mobile Telefon eben doch selbst gekauft zu haben, mahnte Nolte: „Es reicht nicht, Tote zu betrauern.“ Und er regte an, sich die „kostbarste Währung Vertrauen“ zunutze zu machen. Außerdem sei Vergebung nicht nur an Verhandlungstischen von Kriegsparteien wichtig.

An das Mahnmal traten unter anderem stellvertretend heran: (von rechts) Burghardt Nolte, Pfarrer im Evangelischen Kirchenkreis Paderborrn, Verena Haese, stellvertretende Landrätin des Kreises Paderborn, NRW-Staatssekretär Daniel Sieveke, Bürgermeister Michael Dreier und Oberstleutnant Achim Schäfer. Foto: Rajkumar Mukherjee

An der Zeremonie nahmen zudem die stellvertretende Landrätin des Kreises Paderborn, Verena Haese, und NRW-Staatssekretär Daniel Sieveke teil. Zudem waren eine Abordnung der Reservistenkameradschaft Paderborn um den Vorsitzenden Thomas Weiffen sowie Fahnenabordnungen des Paderborner Bürgerschützenvereins um Oberst Thomas Spieker anwesend.

Kränze, etwa des Bundesverteidigungsministeriums, ließen Oberstleutnant Achim Schäfer durch Kameraden des Panzerbataillons 203 in Augustdorf niederlegen sowie Graham Barnett, Verbindungsoffizier der britischen Streitkräfte in Sennelager. Zu einem Zwischenfall kam es während der Rede Noltes, als ein Soldat zusammenbrach. Sofort eilten Teilnehmer der Gedenkveranstaltung zu ihm. Kurze Zeit später signalisierte er, dass es im wieder besser geht.

Als Kranzträger nahmen zudem Marvin Tietz (21) und Hendrik Schmidts (23) als Auszubildende/Duale Studenten der Stadt Paderborn an der Zeremonie teil. Musikalische Begleitung am stillen Gedenktag gab es durch den Paderborner Frauenchor unter der Leitung von Sabine Hoppe mit dem Thema Frieden und der Bläsergruppe der Städtischen Musikschule unter der Leitung von Thomas Keikutt.