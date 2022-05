Regenbogenflagge weht vorm Paderborner Kreishaus als Zeichen der Vielfalt und Toleranz

Der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT) erinnert Menschen an den 17. Mai 1990, als die Weltgesundheitsorganisation WHO erstmals erklärte, dass Homosexualität keine Krankheit, Störung oder Perversion sei.

Genau 14 Tage später, am 31. Mai, wird der Diversity-Tag begangen. Bereits zum zehnten Mal wird an diesem Tag auf die Vielfältigkeit in der Gesellschaft hingewiesen. Das Motto in diesem Jahr lautet „Let‘s celebrate Diversity“. Der Aktionstag trägt den Vielfaltsgedanken in die Arbeitswelt und findet auf Initiative der Charta der Vielfalt statt. Der Kreis Paderborn sei der Charta der Vielfalt bereits vor 13 Jahren beigetreten, heißt es aus dem Kreishaus.

Um auf die beiden Tage hinzuweisen und Solidarität zu zeigen, wird vom 17. bis 31. Mai die Flagge für Vielfalt vor dem Kreishaus in Paderborn gehisst. „Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir die Regenbogenflagge in diesen Tagen hochziehen“, erklärt Landrat Christoph Rüther. „In Zeiten, in denen Vielfalt oft in Frage gestellt wird, sehen wir uns noch stärker in der Verantwortung, unsere Werte nach außen zu tragen.“ Der Kreis Paderborn sei bunt, jeder Mensch verschieden und gerade deshalb bereichere jede Person auf ihre Art und Weise das Arbeiten und Leben im Kreis Paderborn. „Diese Vielfalt zu respektieren und sie positiv zu nutzen, ist ein großes Anliegen innerhalb und außerhalb unserer Verwaltung“, erklärt Rüther.

„Die Flagge für Vielfalt vor dem Kreishaus symbolisiert unser Werteverständnis und unseren Respekt gegenüber der Einzigartigkeit jeder Person! Homo- oder Transphobie, Diskriminierung und Ablehnung haben in unserem Kreis Paderborn keinen Platz“, unterstreicht die Gleichstellungs- und interne Familienbeauftragte des Kreises Paderborn, Simone Böhmer.