Reife Kunst in Salzkotten 

Kunst gelingt in jedem Alter. Dafür braucht es nicht unbedingt jugendliches Genie. Ingeborg Voigt-Feuring ist 86 Jahre alt und schon lange eine leidenschaftliche Malerin. Einen Ausschnitt ihrer Werke präsentiert sie vom 30. September bis 2. Oktober in der „Station Kunst“ in Salzkotten-Niederntudorf.

Der Bildhauer Werner Schlegel präsentiert vom 30. September bis 2. Oktober in seiner „Station Kunst“ Werke der 86-jährigen Künstlerin Ingeborg Voigt-Feuring.

Gastgeber Werner Schlegel, der regelmäßig zweimal im Jahr Künstlerinnen und Künstler bei sich ausstellen lässt, wurde von Reiner Kuhn, dem ehemaligen Ausstellungsmacher des Kreiskunstvereins Gütersloh, auf die Malerin aufmerksam gemacht. Schlegel besuchte die Dame, die in Telgte lebt, und lud sie in seine „Station Kunst“ ein.

Ingeborg Voigt-Feuring malt abstrakt und hält auf ihren Bildern ihre persönlichen Empfindungen zum Thema Landschaft fest. Sie selbst drückt ihre Methode und ihr Ziel so aus: „Das zu erfassen, was ich sehe und fühle und dafür den reinsten Ausdruck zu finden und dieses Erfassen flüchtiger Gefühlsaufwallungen in Panik und Eile, bevor sie vergangen sind, als Bild zu bringen.“

Abstrakte Malerei

In dem Buch „Deutsche Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts: Malerei, Bildhauerei, Tapisserie“ von Ulrike Evers wird sie zitiert mit den Worten: „Ich mache Gedachtes, Vorgestelltes, Gefühltes und Erinnertes sichtbar.“ Ingeborg Voigt-Feuring füllt den Bildraum nicht vollständig, sondern deutet oft nur an, lässt weg. Sie verwendet Zeichen und Chiffren, spricht selbst von „Landschaftskürzeln“. Sie malt mit breitem Pinsel, den sie mal aufsetzt, mal dreht. Schwarz gehört zu den Lieblingsfarben der Autodidaktin.

In der „Station Kunst“ (Antoniusstraße 4) in Salzkotten-Niederntudorf sind etwa 30 klein-, mittel- und großformatige Arbeiten aus den 80er-, 90er und 2020er Jahren zu sehen, darunter eine limitierte Serie mit zwölf Zeichnungen zu einem günstigen Preis. Werner Schlegel fühlt sich bei Ingeborg Voigt-Feurings Werken nicht zuletzt an japanische Pinselschrft erinnert. Er lädt alle Kunstfreunde für Freitag, 30. September, von 15 bis 19 Uhr sowie für Samstag und Sonntag, 1. und 2. Oktober, ebenfalls von 15 bis 19 Uhr dazu ein, sich selbst einen Eindruck zu verschaffen.

„Kulturelles Aushängeschild der Region“

Übrigens darf sich die „Station Kunst“ künftig „Kulturelles Aushängeschild der Region“ nennen. Das Unternehmen Westfalen Weser Energie hatte erstmals ihren Kulturpreis ausgelobt und daraufhin Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger den Bildhauer Werner Schlegel vorgeschlagen. Für ihn zahlte sich das in Form von 2000 Euro aus. Ihm gelang es, ein altes Bahnhofsgelände zum Startpunkt für eine „Reise in die Welt der Kunst“ umzugestalten.