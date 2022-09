Renate Zangari neue Bezirksdienstbeamtin in der Paderborner Kernstadt

Polizeihauptkommissarin Renate Zangari ist die neue Bezirksdienstbeamtin in der Paderborner Kernstadt. Sie ist ab sofort Ansprechpartnerin für das Riemekeviertel und verstärkt damit das Team des Paderborner Bezirksdienstes.

Polizeihauptkommissarin Renate Zangari wird von Landrat und Behördenleiter Christoph Rüther (rechts) und Ulrich Ettler, Ableitungsleiter der Polizei, in ihrer neuen Funktion willkommen geheißen.

Renate Zangari ist täglich „auf Streife“ in ihrem Bezirk – zu Fuß, auf dem Rad oder im Streifenwagen. Sie folgt auf Polizeihauptkommissar Stephan Jakob, der mittlerweile beim Bezirksdienst Altenbeken tätig ist.

„Ich freue mich sehr auf die neuen und vielfältigen Aufgaben. Dabei ist es mir besonders wichtig, den regelmäßigen und persönlichen Kontakt zu allen Menschen in meinem Bezirk zu halten, auch zu denen, die manchmal mit Skepsis auf uns als Polizei schauen. Auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen liegt mir am Herzen. Ich freue mich, schon bald die Schulen und Kindergärten im Riemekeviertel zu besuchen, um mich vorzustellen“, wird Zangari in einer Mitteilung der Kreispolizeibehörde von Dienstag zitiert.

Zu ihren zukünftigen Aufgaben im Riemekeviertel gehören sogenannte Verkehrsüberwachungsmaßnahmen wie zum Beispiel die Schulwegsicherung. Die Polizeihauptkommissarin und ihre Kollegen vom Bezirksdienst wirken aber auch bei Präventionskonzepten der Kriminalitätsbekämpfung und der Verkehrssicherheitsarbeit mit. Die erfahrenen Polizeibeamtinnen und -beamten stehen außerdem kommunalen Fachbehörden beratend zur Seite, übernehmen bei öffentlichen Veranstaltungen die erforderlichen polizeilichen Aufgaben und sind bei Volksfesten für die Verkehrsmaßnahmen zuständig, führt die Polizei aus. Jugendschutzkontrollen gehören ebenso zum Aufgabenbereich. „Die Polizisten kennen die gefährlichen Orte in ihren Bezirken und sind betraut mit der Kriminalitätsbekämpfung.“

Das Bezirksdienstbüro der Polizeihauptkommissarin und ihrer Kollegen, die allesamt für die Paderborner Kernstadt zuständig sind, befindet sich in der Ferdinandstraße. Sprechzeiten finden nach Vereinbarung statt. Renate Zangari ist telefonisch unter 05251/306-2141 und -2142 sowie per E-Mail erreichbar, [email protected], sofern sie nicht gerade in ihrem Bezirk unterwegs ist.